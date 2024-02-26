اليمن يطلب مساعدة دولية لتجنب "كارثة بيئية" في البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، أنها طلبت مساعدة دولية لتجنب "كارثة بيئية وشيكة"، في حال غرق السفينة البريطانية "روبيمار"، التي استهدفتها ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي.

وقال وزير المياه والبيئة في اليمن، توفيق الشرجبي، إن الحكومة طلبت مساعدة الأمم المتحدة والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن؛ خوفا من تسرب مواد ضارة من السفينة.

وأضاف الشرجبي أن الحكومة شكّلت خلية إدارة أزمة للتعامل مع وضع السفينة، واتخذت عدة إجراءات للسيطرة على الوضع، وتواصلت مع دول العالم لاستدعاء مالك السفينة، والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية؛ لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.