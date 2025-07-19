مع بدء اتفاق السويداء.. بالونات حرارية إسرائيلية جنوب سوريا (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض وألقى بالونات حرارية في أجواء مناطق الجنوب السوري.

ونشر ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور، قالوا إنها تظهر لحظة إطلاق البالونات الحرارية من الطيران الحربي الإسرائيلي.

وذكر الناشطون، أن إلقاء البالونات الحرارية تلك كان في أجواء مدينة "بصرى الشام" التابعة لمحافظة درعا في الجنوب الغربي من سوريا.

بالتزامن مع ذلك، أكد ناشطون وصحفيون سوريون في إفاداتهم أن أجواء السويداء شهدت كذلك إلقاء الطيران الإسرائيلي بالونات حرارية.

وتناقلت منصات سورية، في الوقت ذاته، أنباء عن تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظتيْ درعا والسويداء في الجنوب السوري.

وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء، غارات جوية على دمشق وقصفت القوات الحكومية في الجنوب مطالبة إياها بالانسحاب، وقالت إن إسرائيل تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

وتشهد السويداء أعمال عنف، منذ نحو أسبوع، في أعقاب اشتباكات بين مقاتلي العشائر البدوية وفصائل من الدروز، وهم أقلية دينية لها وجود أيضا في لبنان وإسرائيل.

وشرعت القوات التابعة للحكومية السورية في وقف تدفق أرتال العشائر إلى درعا والسويداء، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية.

في ذات الإطار، بدأت قوات الجيش السوري في التوجه إلى السويداء من أجل تنفيذ الاتفاق، الذي أعلن عنه مبعوث واشنطن توماس باراك، وينص على دخول القوات الحكومية المدينة لتنفيذ بنود الاتفاق.

وكان مسؤول إسرائيلي، قد كشف في وقت سابق الجمعة، أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول محدود للقوات السورية إلى منطقة السويداء خلال اليومين المقبلين.