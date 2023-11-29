بن غفير يهدّد نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة 

تلويح بالاستقالة

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشارت إلى أن بن غِفير عاد لإطلاق تهديدات بأنه سيستقيل وحزبه من الحكومة، لو قرّرت قبول فكرة وقف إطلاق نار شامل مع حركة حماس، ناقلة عنه القول: "وقف الحرب = تفكيك الحكومة".

بن غفير كتب عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا) أنه لن يبقى في هذه الحكومة لو قبلت نهاية الحرب على قطاع غزة، في وقت يتمسّك فيه ساسة إسرائيل برواية أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليهم أو إلى الجيش.

ولا تعدّ تلك المرة الأولى التي يهُدّد فيها بن غِفير بالاستقالة من الحكومة، إذ صدرت عنه تهديدات مماثلة منذ بداية الهدنة، التي استمرت أربعة أيام، منذ يوم الجمعة الماضي، وفي المقابل أفرجت حماس عن 10 أسرى بشكل يومي، قبل قرار تمديدها ليومين، وسط أنباء عن خروقات.

خط أحمر

وكان بن غِفير أشار في حوار متلفز مع هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه وضع خطًّا أحمر أمام حكومة نتنياهو بشأن الحرب، وقال إنه لو لم تُستأنف الحرب عقب نهاية الهدنة، فإنه "لا يجد ما يفعله في هذه الحكومة"، متوعدًا بالانسحاب منها.

ونشر حزب "عوتْسِما يِهُوديت" الثلاثاء بيانًا، جاء فيه أنه "لو وصلت الحكومة مقترحات أخرى من شأنها أن تُوقف الحرب، فإن نواب الحزب الستة برئاسة الوزير بن غفير سيغادرون الائتلاف".