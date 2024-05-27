إسبانيا وألمانيا تشددان على إلزام إسرائيل بقرارات "العدل الدولية"

شددت كل من إسبانيا وألمانيا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية ووقف هجومها في قطاع غزة.

وبحسب رويترز، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وعددها 26، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.

وأضاف في تصريحات في بروكسل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي "سأطلب من الشركاء الستة والعشرين الآخرين إعلان دعمهم لمحكمة العدل الدولية وقرارها، وأيضًا إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويجب احترامه.

وأضافت "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام... القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضًا على ممارسات إسرائيل في الحرب".