اختطاف كويتي وسعودي في العراق.. مصدر دبلوماسي يكشف تفاصيل

أكد مصدر دبلوسي أنّ "الجهود الدبلوماسية تتواصل لمعرفة مصير المواطن الكويتي الذي اختطف على يد مجموعة مسلحة"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الصحيفة إنه "تم اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي كان برفقته في إحدى المناطق النائية في محافظة الأنبار".

وشدد على أنّ قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

وأضاف المصدر أن "دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن"، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

ووفق المصدر، فقد غادر الكويتي ومرافقه السعودي الكويت منذ بداية ديسمبر الجاري ومعهما مجموعة من أصدقائهما في السيارة في رحلة صيد، وأثناء سير المواطن ومرافقه السعودي بالسيارة في منطقة نائية هاجمتهما مجموعة مسلحة وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.