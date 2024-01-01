مصر تزرع الأمل في رأس السنة رغم الأزمات

رغم الحروب والأزمات، حاولت مصر زرع الأمل استعدادًا لاستقبال العام الجديد، فالفرحة بدت "منقوصة"، بسبب مآسي الشعب الفلسطيني من حرب غزة.

واحتفلت الكنائس التي تعتمد التقويم الغربي، وفي مقدمتها كنائس الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك والكنيسة الأسقفية والطائفة المارونية بموسم الأعياد.

أما الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، فستحتفل بعيد الميلاد في السابع من يناير/ كانون الثاني، وفي مقدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إضافة للطائفة الإنجيلية في مصر.