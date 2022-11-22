سقوط مروحية عسكرية عراقية في سامراء

سقطت مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية نوع (بيل) أمريكية الصنع سقطت في منطقة الجالسية جنوب مدينة سامراء، بسبب خلل فني، وفق التحقيقات الأولية".

وبينت المصادر أن "المروحية كانت في مهام استطلاع لبعض المناطق الصحراوية في محافظة صلاح الدين، وأدى سقوطها إلى إصابة اثنين من طاقمها بجروح مختلفة، إضافة إلى تدميرها دون انفجارها".

وأضافت أن "لجنة فنية من وزارة الدفاع العراقية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة سبب الخلل الفني وكيف تم استخدام الطائرة، إذا كان فيها خلل فني مؤشر سابقاً".