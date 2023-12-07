هل تنجح "ميتا" في مراجعة المحتوى الخاص بحرب غزة؟

قال مجلس الرقابة المستقل بشركة ميتا، اليوم الخميس، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في قضيتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وفق تقرير نشرته "رويترز".

وستُستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أُعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري لأول مرة في هاتين القضيتين.

ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما، بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.

وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين في وقت انتشر فيه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية، في الحرب التي اندلعت قبل شهرين بين إسرائيل وحماس بعدما شنت الحركة الفلسطينية هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وخفضت ميتا بعد هجوم حماس مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم حماس.