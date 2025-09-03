"ستنتهي الحرب".. ترامب يُنذر "حماس" بالإفراج عن الرهائن فوراً

التلفزيون الإيراني: مستشار خامنئي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسألة تسوية "آلية الزناد"

03 سبتمبر 2025

 جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، دعوته لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، مشيرًا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي الحرب!".

وفي تصريحات لافتة أدلى بها ترامب يوم الاثنين، قال إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونغرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، لا سيما داخل المؤسسة التشريعية. 

