واشنطن تندد بمقتل فلسطيني أمريكي بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

أكدت الخارجية الأمريكية الأحد مقتل مواطن أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، قضى اختناقا بحسب ما أفادت السلطة الفلسطينية جراء حرائق اندلعت الخميس خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة عبر البريد الإلكتروني، "نستطيع تأكيد وفاة مواطن أمريكي في بلدة سلواد بالضفة الغربية... ندين أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ "استشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عاما) جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين لمنازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد" فجر الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق بعد تأكيده الإبلاغ عن حرائق في هذه القرية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتقع سلواد وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وتحيط بها مستوطنات إسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، من بينها بؤر استيطانية عشوائية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة حوالي 3 ملايين فلسطيني إلى جانب حوالي نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات، فيما يحمل بعض الفلسطينيين الجنسية الأمريكية.

وفي تموز/يوليو الماضي تعرض الشاب الفلسطيني الأمريكي سيف الدين مصلط البالغ 20 عاما للضرب حتى الموت على أيدي مستوطنين إسرائيليين، وطالبت عائلته وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية حينها: "ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج"، مُحيلا أي أسئلة حول التحقيق على "الحكومة الإسرائيلية".

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وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.