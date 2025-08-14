"سنعمل يداً بيد".. كاتس وزامير يناقشان خطة احتلال غزة

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، مع رئيس الأركان إيال زامير، والمدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام، ومسؤولين كبار آخرين، مبادئ خطة احتلال مدينة غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن اجتماع كاتس مع قائد الأركان يأتي تمهيداً للتصديق، يوم الأحد المقبل، على خطة احتلال على مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله خلال الاجتماع، إن "دولة إسرائيل عازمة على هزيمة حماس في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب"، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يحشد كل قواته ويستعد بقوة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وتابع: "سنعمل يدًا بيد حتى إتمام المهمة".

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الأزمة المعلنة بين كاتس وزامير في الأيام الأخيرة، والتي بدأت بسبب معارضة رئيس الأركان لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، حيث يُخشى العثور على رهائن.

في الوقت نفسه، قال رئيس الأركان خلال تبادل قادة الكليات العسكرية، إن "العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري محور أساس للأمن القومي"، مؤكداً أن "الثقة المتبادلة، والتعاون الكامل، هما مفتاح النجاح".

على صعيد آخر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرية "أفينات" الحريدية في حرس الحدود برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة داني ليفي، وقائد حرس الحدود العميد إسحاق.

وقال نتنياهو: "لا تناقض بين التوراة والخدمة.. نحن نحرص على إزالة هذا التناقض، وأنتم في الواقع تحرصون على ذلك.. أنتم هنا تُؤدون فريضةً مقدسةً، وهي ضمان ديمومة إسرائيل"، وفق ما أوردته هيئة البث.