استنفار على الحدود التونسية الليبية عقب اشتباكات الزاوية

تشهد الحدود التونسية الليبية اشتباكات بين الميليشيات في منطقة الركنية، قرب منفذ رأس جدير غرب ليبيا، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وسط مخاوف عن تداعيات ذلك على فتح المنفذ الحيوي مع تونس.

ودارت الاشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" التي يقودها المدعو عثمان اللهب آمر الكتيبة 103 التي تتبع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، وعناصر من مجموعة مسلحة أخرى تتبع وزارة الدفاع ويقودها المدعو رياض بالحاج، واستهدفت شقيق الأخير عبد الرحمن بالحاج.

وكشفت مصادر ليبية أن شقيق قائد المجموعة في وضع صحي حرج بعد أن جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.