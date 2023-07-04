الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده بانفجارعبوة ناسفة بآلية عسكرية في جنين.

يأتي ذلك في ظل إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء انسحاب القوات من مخيم جنين، فيما أكد متحدث عسكري، أن العملية العسكرية لم تنته بعد.

ويثير انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم وإبقاء قواته متمركزة في المدينة، الغموض، في الوقت الذي لا تزال به المدرعات والآليات المجنزرة تحيط بالمخيم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من البنى التحتية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في جنين؛ وذلك بهدف ردع ومنع العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين.

وأضاف في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة" في إشارة من نتنياهو إلى قرب انتهاء العملية.

وقال البيان "عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة، سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب، ولن نسمح لمدينة جنين أن تكون ملجأ للإرهاب وسنقضي على الإرهاب أينما حل ونضربه".