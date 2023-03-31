منصور عباس لـ"إرم نيوز": اهتمام إماراتي بإنشاء جامعة تلبي احتياجات عرب إسرائيل

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، إن هناك رغبة إماراتية للتواصل مع المجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي وتنفيذ برامج ومشاريع تخدمه، كإنشاء جامعة تلبي احتياجاته.

وأضاف العضو في الكنيست الإسرائيلي، في حوار خاص مع "إرم نيوز" عقب مشاركته في الإفطار الذي أقامته السفارة الإماراتية في تل أبيب، الخميس، إنه تباحث مع السفير الإماراتي محمد الخاجة، بشأن التعاون في عدة ملفات تخدم المجتمع العربي داخل إسرائيل، ومن بينها ما هو متعلق بالمجال السياحي والتعليمي، مشيرا إلى حب عرب إسرائيل للإمارات ورغبتهم في السفر إليها حيث باتت الوجهة المحببة لهم.