هآرتس: تصاعد وتيرة الانتحار وسط عناصر الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أقدموا على الانتحار خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات التي سبقت 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جنديا من جيش الدفاع الإسرائيلي انتحر في قاعدة شمالية، وهي الحالة الثالثة خلال 8 أيام.

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ومنذ بداية الحرب، ازداد عدد الجنود الذين انتحروا أثناء الخدمة الفعلية مقارنةً بالسنوات السابقة؛ فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية ذلك العام، انتحر 7 جنود. وفي عام 2024، انتحر 21 جنديا، بينما انتحر 15 جنديا على الأقل منذ بداية هذا العام.

ويرفض الجيش تقديم رقم رسمي لعدد حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري، مؤكدا أنه لن ينشره إلا في نهاية العام.

ويعزو الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد حالات الانتحار إلى الزيادة الكبيرة في عدد أفراد الخدمة، وخاصةً في قوات الاحتياط.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد كانت معظم حالات الانتحار خلال الحرب من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية. إلا أن توزيع الحالات، وفقا لمصادر الجيش، يُظهر انخفاضا في عدد حالات الانتحار منذ بداية الحرب.

وحالات الانتحار ناجمة عن ظروف شخصية لا علاقة لها بالتعرض لأحداث قتالية؛ ما يعني أن العديد من المنتحرين تعرضوا لأحداث قتالية شديدة؛ ما أثر على الأرجح على حالتهم النفسية.