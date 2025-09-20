مقتل 7 مدنيين في اشتباكات بين "قسد" والجيش شمال سوريا

قُتل سبعة مدنيين، السبت، في قصف شنّته قوات حكومية في شمال سوريا في منطقة شهدت اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة ديرحافر بريف حلب بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري".

وكانت اشتباكات مسلحة بالطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة قد اندلعت بين عناصر "قسد" وعناصر من الجيش السوري، في وقت سابق السبت، إثر استهداف عناصر الأخيرة، مواقع عسكرية تابعة لـ “قسد” في منطقة دير حافر بريف حلب.

وقالت قوات "قسد"، إنها أوقعت "إصابات مؤكدة" في صفوف الجيش السوري بعد أن استهدفها بطائرة مسيرة في ريف حلب شمالي البلاد.

وذكرت "قسد" في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لحكومة دمشق عصر السبت، إحدى نقاط قواتنا العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية".

وتابعت: "قواتنا ردّت فوراً بضربات دقيقة على مصادر النيران، محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع"، مؤكدة: "قواتنا جاهزيتها كاملة للتصدي لأي اعتداء، وأن ردّنا سيكون دائماً حاسماً ضد كل من يحاول استهداف مواقعنا ومقاتلينا" وفق تعبيرها.



