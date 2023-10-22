تقرير: عامل الوقت في غزة ليس لصالح إسرائيل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إسرائيل لا تمتلك عامل الوقت الكافي في قطاع غزة، خاصة مع تزايد وتيرة الضغوط السياسية من أجل وقف إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي سيلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي لا محالة.

ولفتت إلى أن ذلك قد "يدفع إسرائيل إلى التحرك بشكل أسرع مستخدمة قوة تدميرية أكبر ستودي بحياة الكثير من المدنيين والبنية التحتية لغزة مكررة سيناريوهات ما حدث في روسيا والموصل وسوريا".

ورأت الصحيفة، أن الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة سيكون مدمرًا ودمويًّا، وأن الكلف المتمثلة بالخسائر بين المدنيين والعسكريين وكذلك اقتصاديا، ستكون أيضًا باهظة.

وقالت إنه "من الطبيعي أن تكون حرب المدن، وخاصة في التضاريس الكثيفة ذات المباني الشاهقة المتعددة - وفي غزة عشرات المباني التي تزيد على ستة طوابق - في صالح المدافعين".

وأضافت الصحيفة، أن "القتال من مسافة قريبة عادة ما يقلل من المزايا التي يتمتع بها الجانب الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعوض جزئيًا التفوق العسكري الإسرائيلي".