نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لاحتياجات اليمن الإنسانية

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نداء لجمع نحو 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لليمن خلال عام 2024.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، بالتزامن مع إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام القادم: "نطلق نداء بجمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لـ 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى نوع من المساعدة خلال عام 2024".

وأضاف البيان، أن النداء الإنساني بشأن اليمن يعد واحدًا من أكبر خمسة نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 مليون شخص يعانون من المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، إذ تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء، تؤدي إلى سوء تغذية حاد أو زيادة في الوفيات.