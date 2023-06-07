هل تتخطى الحكومة العراقية "عقبة الأكراد" في تمرير الموازنة أمام البرلمان؟
تستعد الحكومة العراقية يوم غد الخميس، لعرض مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاثة أعوام على البرلمان لإقراره وسط رفض تام من قبل حكومة إقليم كردستان للتعديلات التي أجراها أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان.
ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، أعضاء البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن إقرار قانون الموازنة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس العراقي اعتبر أن أي تأخير في التعامل مع مشروع قانون الموازنة سيعيق عمل ونشاطات الحكومة، ويتسبب بالإضرار باحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الشعب العراقي يتابع باهتمام إقرار الموازنة من قبل البرلمان كخطوة مهمة لاستكمال تأمين احتياجات المحافظات والمدن، وتوفير متطلبات الإعمار والشروع بتنفيذ التنمية.
ورحب رشيد بانقعاد جلسة البرلمان لإقرار الموازنة غدًا الخميس، مؤكدًا أنه سيعمل على المصادقة عليها في حال إقرارها.
تحذيرات
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي جدول أعمال جلسة يوم الخميس، والذي تضمن فقرة واحدة فقط وهي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة (2023، 2024، 2025).
وعلى الرغم من إقرار الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في آذار/مارس الماضي، بنود الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد والتي وصفت بـ "التاريخية"، إلا أن التجاذبات السياسية حول بنودها حالت دون تحديد موعد لإقرارها.
وتسعى حكومة السوداني إلى تمرير قانون الموازنة التي تبلغ نحو 152.2 مليار دولار بعجز يبلغ أكثر 50 مليار دولار مستغلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والتي تشكل أكثر من 95% من العائدات المالية للبلاد وسط اعتراضات من خبراء في مجالي القانون والاقتصاد.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد حذروا في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، في ختام زيارة قاموا بها إلى العراق، أن تؤدي خطط الحكومة العراقية التوسعية في المالية العامة إلى مخاطر كبيرة تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط، وتفاقم مستويات التضخم على المدى القصير.
رفض كردي
من جانبها، أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها التام لتعديلات اللجنة المالية في البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية واصفة إياها بـ"العقبة في طريق إقرار مشروع الموازنة".
وأشعلت المناقشات التي تجريها اللجنة المالية في البرلمان بشأن فقرات في مشروع قانون الموازنة غضب الأكراد، خاصة الفقرات التي تتعلق بملف تصدير نفط الإقليم.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي خليل غازي عن التوصل لاتفاق مبدئي لحل مشكلة التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية.
وقال غازي في تصريح لموقع "كردستان 24"، إنه "لن يسمح للبرلمان بالتصويت على مشروع قانون موازنة دون التوصل إلى اتفاق سياسي، وعدم وجود أي بند في القانون يتعارض مع حقوق الإقليم الدستورية".
والأسبوع الماضي، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن البرلمان سيصوت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدًا أن جميع الملاحظات المثيرة للجدل سيتم حسمها.