هل تتخطى الحكومة العراقية "عقبة الأكراد" في تمرير الموازنة أمام البرلمان؟

وأشار إلى أن الشعب العراقي يتابع باهتمام إقرار الموازنة من قبل البرلمان كخطوة مهمة لاستكمال تأمين احتياجات المحافظات والمدن، وتوفير متطلبات الإعمار والشروع بتنفيذ التنمية.

ورحب رشيد بانقعاد جلسة البرلمان لإقرار الموازنة غدًا الخميس، مؤكدًا أنه سيعمل على المصادقة عليها في حال إقرارها.

تحذيرات

ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي جدول أعمال جلسة يوم الخميس، والذي تضمن فقرة واحدة فقط وهي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة (2023، 2024، 2025).

وعلى الرغم من إقرار الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في آذار/مارس الماضي، بنود الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد والتي وصفت بـ "التاريخية"، إلا أن التجاذبات السياسية حول بنودها حالت دون تحديد موعد لإقرارها.

وتسعى حكومة السوداني إلى تمرير قانون الموازنة التي تبلغ نحو 152.2 مليار دولار بعجز يبلغ أكثر 50 مليار دولار مستغلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والتي تشكل أكثر من 95% من العائدات المالية للبلاد وسط اعتراضات من خبراء في مجالي القانون والاقتصاد.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد حذروا في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، في ختام زيارة قاموا بها إلى العراق، أن تؤدي خطط الحكومة العراقية التوسعية في المالية العامة إلى مخاطر كبيرة تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط، وتفاقم مستويات التضخم على المدى القصير.