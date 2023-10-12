رغم خسائر "طوفان الأقصى".. هل تخاطر إسرائيل بالتوغل بريًّا في غزة؟

رغم خسائر "طوفان الأقصى".. هل تخاطر إسرائيل بالتوغل بريًّا في غزة؟
تترقب كافة المستويات والأوساط في إسرائيل وخارجها، حسم أمرها من تنفيذ عملية توغّل بري في قطاع غزة، سواء أكانت محدودة أم شاملة.
وفي أحدث تصريح، قال الجيش الإسرائلي على لسان متحدث إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة لكن تجري الاستعدادات له.
ويعتبر التوغل البري مشكلة حقيقية للجيش الإسرائيلي نظرًا لأنه سيقاتل عناصر فلسطينية مسلحة على أرضها وفي مناطقها بأسلوب حرب الشوارع، وهو أمر ليس جديدًا على الجيش الإسرائيلي.
لكن الجديد هنا، أن الحروب السابقة والتوغلات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ستشهد ظروفًا مختلفة هذه المرة، وذلك لأن الفصائل الفلسطينية درَّبت عناصرها وطوَّرت قدراتها وعتادها وحصَّنت مناطقها، ومن المؤكد أن توغل إسرائيل لن يكون "نزهة" في غزة.
وتنادي أصوات إسرائيلية بضرورة إدراك القيادة العسكرية والأمنية للنتائج العكسية المترتبة على قرار التوغل البري، خاصة أن إسرائيل تكبدت نتيجة "طوفان الأقصى" مقتل 220 جنديًّا من بين أكثر من 1200 إسرائيلي لقوا حتفهم.
اشتعال الجبهات الأخرى، قد يكون في حسبان الجيش الإسرائيلي، لتخفيف الضغط على فصائل غزة، خاصة أن إسرائيل ستعتمد "الأرض المحروقة" قبل تمهيد الأرض لجنودها للتوغل في غزة، وهو ما يمثل صداعًا في رأس نتنياهو وقيادته.
وتهدد الفصائل الفلسطينية باستقبال الجيش الإسرائيلي في غزة بخطط تدخله في "أبشع كوابيسه" بحسب تصريحات متناقلة عن قادة الفصائل، وهو ما قابلته إسرائيل بالتهديد بتغيير الوضع تمامًا في قطاع غزة.
أسرى إسرائيل لدى "حماس" كذلك، معضلة شائكة في وجه الجيش الإسرائيلي قبيل توغله في غزة، وذلك لأن أي قصف عشوائي، سواء عبر الجو أو البر، قد يطيح بأولئك الأسرى بدلًا من تحريرهم.
ويبدو أن ما يؤخر إطلاق الحرب البرية في قطاع غزة هو الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل من جانب الدول التي لها رهائن لدى "حماس" وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.