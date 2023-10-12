رغم خسائر "طوفان الأقصى".. هل تخاطر إسرائيل بالتوغل بريًّا في غزة؟

تترقب كافة المستويات والأوساط في إسرائيل وخارجها، حسم أمرها من تنفيذ عملية توغّل بري في قطاع غزة، سواء أكانت محدودة أم شاملة.

وفي أحدث تصريح، قال الجيش الإسرائلي على لسان متحدث إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة لكن تجري الاستعدادات له.

ويعتبر التوغل البري مشكلة حقيقية للجيش الإسرائيلي نظرًا لأنه سيقاتل عناصر فلسطينية مسلحة على أرضها وفي مناطقها بأسلوب حرب الشوارع، وهو أمر ليس جديدًا على الجيش الإسرائيلي.

لكن الجديد هنا، أن الحروب السابقة والتوغلات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ستشهد ظروفًا مختلفة هذه المرة، وذلك لأن الفصائل الفلسطينية درَّبت عناصرها وطوَّرت قدراتها وعتادها وحصَّنت مناطقها، ومن المؤكد أن توغل إسرائيل لن يكون "نزهة" في غزة.