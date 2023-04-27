انقطاع الكهرباء في عدة مدن بإسرائيل

تعرضت عدة مدن في إسرائيل لانقطاع في خدمة الكهرباء، اليوم الخميس، وسط تضارب الأنباء حول سبب هذا الانقطاع.

وفيما أحال مراقبون سبب انقطاع الكهرباء إلى هجوم سيبراني، نفت الشركة العامة للكهرباء في إسرائيل ذلك، بالقول إن "محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل بسبب الضغط الزائد، على ما يبدو".

وأضافت، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية "كان": "نعتقد أن الكهرباء ستعود إلى أنحاء البلاد بعد ربع ساعة.. وشبه مؤكد أن هذا ليس بسبب هجوم سيبراني".

ومن بين المدن التي قُطعت الكهرباء عنها، تل أبيب، الخضيرة، بيتح تكفا، رمات جان، ريشون لتصيون، عكا، طبريا، وغيرها، فضلًا عن مناطق أخرى في شمال إسرائيل وجنوبها.

وكانت مجموعة قراصنة اخترقت مواقع إلكترونية حكومية في إسرائيل، بينها سلطة الموانئ، وميناء حيفا، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وغيرها، وفقًا لبيان نشرته مجموعة الهاكرز "أنونيموس سودان"، عبر "تيليغرام".