الأمم المتحدة تحذر من توسيع الحرب في غزة

أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تعارض توسيع نطاق الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب "د ب أ".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك: "نقف بحزم ضد أي تصعيد للصراع. لقد كان الأمر بالفعل مدمرا للغاية".

وأضاف أن الصراع تسبب بالفعل في سقوط "أكثر من 60 ألف شخص" خلال ما يقرب من عامين من القتال.

وذكر المتحدث: "هناك احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءا إذا تفاقم الصراع".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اجتمع فيه المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي الخميس لمناقشة المزيد من الخطوات في الحرب على غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للاحتلال الكامل لغزة، رغم معارضة القادة العسكريين، وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد القتال إلى تعريض الرهائن المتبقين لدى حركة حماس للخطر.