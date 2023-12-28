الهلال الأحمر المصري ينشئ مخيمًا إغاثيًّا للنازحين في غزة

الهلال الأحمر المصري ينشئ مخيمًا إغاثيًّا للنازحين في غزة
أنشأ الهلال الأحمر المصري، مخيمًا إغاثيًّا للنازحين الفلسطينيين بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري شمال سيناء خالد زايد، إنه "بتوجيهات من القيادة المصرية قمنا بإنشاء مخيم إغاثي للنازحين الفلسطينيين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأضاف زايد لـ"إرم نيوز"، أنه "يجري الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص".
وأكدّ أن "الجهود المبذولة مستمرة للانتقال للمراحل التالية وإنشاء مئات الخيام الأخرى واستيعاب نازحين فلسطينيين جدد".
وأشار المسؤول المصري، إلى أن "المخيم الإغاثي بخان يونس يأتي في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين بالمدينة من مختلف المحافظات".
يذكر أن محافظة خان يونس تشهد توغلًا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ نحو 3 أسابيع، بالإضافة إلى سقوط يومي لعشرات القتلى والجرحى.
وشهدت المحافظة في وقتٍ سابقٍ نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في ظروف إنسانية صعبة.