بعد بيان البرلمان الأوروبي.. الرئيس التونسي ينتقد محاولات التدخل الخارجي

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ما أسماها محاولات التدخل الخارحية، في رد غير مباشر على بيان البرلمان الأوروبي الذي لوّح بتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجالي الأمن والعدالة، على خلفية ما اعتبره "اعتقالات تعسفية" وعدم احترام حرية التعبير.

وشدد سعيّد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والتمسك بالسيادة الوطنية في ظلّ محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج، التي قال: "إمّا أنها لا تعرف الحقيقة وإمّا، وهو الأغلب، تتجاهلها".