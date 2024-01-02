العراق.. إحباط هجوم بطائرة مفخخة على مطار أربيل

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ظهر اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة على مطار أربيل.

وذكر الجهاز في بيان له، أن "طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الخارجة عن القانون حاولت من خلالها استهداف قاعدة للتحالف في مطار أربيل الدولي إلا أنه تم اسقاطها دون أي أضرار مادية أو بشرية".

من جانب اخر، قالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إنه "خلال واجب تمشيط وتفتيش منطقة السكريات في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، انفجرت عبوات ناسفة بالقوة الأمنية المشتركة؛ ما أدى لمقتل ضابط برتبة مقدم وجندي وإصابة اثنين آخرين من الشرطة الاتحادية".