نجاة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال
نجا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في محافظة مأرب، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقيه.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، أن "جماعة إرهابية قامت باستهداف موكب بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب".
وذكر المصدر أن هذا الهجوم "جاء في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من النظام الإيراني".
من جانبه، وجه وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، بسرعة التحقيق في محاولة اغتيال بن صغير، ووجه بمضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.
وقال وزير الدفاع إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة "هي محاولة لثني رئيس هيئة الأركان العامة عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان، وصلابته في وجه مليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانيًا".
وعبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الفريق الركن صغير بن عزيز.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، في بيان صحفي، إن هذا الاستهداف الخطير الذي جاء بعد حملات تحريض سياسية وإعلامية شنتها مليشيا الحوثي، وطالت الفريق الركن صغير بن عزيز، يؤكد مضي المليشيا في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية في المنطقة".