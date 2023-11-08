نجاة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال

نجا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في محافظة مأرب، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، أن "جماعة إرهابية قامت باستهداف موكب بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب".

وذكر المصدر أن هذا الهجوم "جاء في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من النظام الإيراني".