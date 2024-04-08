رغم اقتراب الموعد.. إعلانات "خجولة" للترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تدخل الطبقة السياسية في الجزائر أجواء الرئاسيات المبكرة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل بلا حماسة، رغم بقاء 5 أشهر على الموعد.

ولم تعلن سوى أحزاب "مجهرية" عن رغبتها في الدخول بمرشح موحد، فيما تطالب تشكيلات أخرى بإصلاح قانون الانتخابات حتى يتسنى توسيع قاعدة المترشحين.

وفي وقت، لم يبدِ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صراحة نيّته للترشح لولاية ثانية، حيث يتيح له الدستور الاستمرار لعهدتين متتاليتين، تتفاعل بـ"استحياء" الطبقة السياسية التي تملك تمثيلا واسعا في البرلمان أو المجالس البلدية مع الموعد الحاسم.

تحالفات دعم

وفي المقابل، أعلنت خمسة أحزاب، تشكيل تكتّل بينها أطلقت عليه اسم "تكتل الاستقرار والإصلاح" والدخول بمرشح موحد للانتخابات، وهذه الأحزاب تتمثل في حزب التحالف الجمهوري، وحزب التجديد والتنمية، والحزب الجزائري الأخضر، والاتحاد من أجل التجمع الوطني، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين.

لكن تأثير هذا التكتل ضعيف في الساحة الجزائرية كونه لا يملك تمثيلا في غرفتي المؤسسة التشريعية ولا في الحكومة، ما يجعل مشاركته مجرد "ديكور".

وقال بيان للأحزاب المذكورة، نشر على الصفحة الرسمية للتحالف الوطني الجمهوري (ليبرالي) على "فيسبوك"، إنها اتفقت على ترشيح شخصية من بين قادتها، أرجأت الكشف عنها إلى ما بعد عيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وزير سابق وكان من أكثر المؤيدين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة التي رفضها الجزائريون في عام 2019.

أما الأحزاب الموالية للسلطة الحاكمة، فقد دخلت في مشاورات فيما بينها لتشكيل تحالفات دعم تبون لعهدة ثانية رغم عدم إعلان ترشحه.

والتقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد الكريم بن مبارك، والأمين العام لحزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، لبحث فكرة تشكيل تحالف داعم و"تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة القليلة المقبلة، لوضع تصور عمل مشترك وتنسيق الموقف بشأن الانتخابات".

وتعد هذه الخطوة تكرارا لسيناريو تشكيل تكتل داعم لبوتفليقة لولاية ثانية في عام 2004.