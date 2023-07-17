حرب الجيش و"الدعم السريع" تُعرّض الإنتاج الزراعي في السودان للخطر

قال مزارعون في بضع ولايات سودانية إن الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" تُعرّض إنتاج المحاصيل الأساسية هذا العام للخطر؛ ما يُهدّد بتفاقم الجوع والفقر في الدولة الأفريقية.

وأفاد بعض الأشخاص، بينهم مزارعون وخبراء وعمال إغاثة، بحدوث تأخيرات في زراعة محاصيل، مثل: الذرة الرفيعة والدخن، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأرجعت المصادر تلك، ذلك لأسباب منها نقص الإقراض المصرفي وارتفاع أسعار مدخلات رئيسة، مثل: الأسمدة، والبذور، والوقود.

وقال 4 من المزارعين إنهم ربما لا يستطيعون الزراعة على الإطلاق قبل هطول أمطار غزيرة متوقعة هذا الشهر، وهي فرصة تقليدية للري.

ويشي تدهور أوضاع المزارعين بأن أزمة جوع تلوح في الأفق قد تكون أشد وطأة مما تتوقعه الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.