بدعم جوي.. التحالف الدولي و"قسد" يجريان تدريبات في قاعدة الشدادي

أجرت قوات "التحالف الدولي" وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء أمس، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة الشدادي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التدريبات بدأت مساء أمس، واستمرت حتى فجر اليوم، وشملت إطلاق قنابل ضوئية ومشاركة جوية.

وتهدف التدريبات إلى تعزيز التنسيق ورفع الجاهزية القتالية للقوات في المنطقة.

كما أجرت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور، بمشاركة قوات “التحالف الدولي”.

وتضمنت التدريبات محاكاة الأساليب القتالية وتمارين تكتيكية مكثفة؛ بهدف رفع جاهزية القوات وتعزيز التنسيق بين "قسد" والتحالف الدولي في مواجهة أي تهديدات محتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز التنسيق العسكري بين الطرفين، وسط استمرار التوترات الأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا، بحسب المرصد.