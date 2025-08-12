إعلام سوري: توغلات إسرائيلية جديدة في بلدة طرنجة شمالي القنيطرة

كشفت قناة الإخبارية السورية، اليوم الثلاثاء، أن دورية لقوات الجيش الإسرائيلي توغلت داخل بلدة طرنجة شمالي القنيطرة، مشيرة إلى أنها توقفت في ساحة البلدة قبل أن تتابع تحركها باتجاه بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت القناة الحكومية أن "المنطقة شهدت تحركا عسكرياً آخر من رتل عسكري لقوات الاحتلال من تل الأحمر الغربي، حيث توجّه نحو أطراف قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي وسط حالة ترقب بين الأهالي".

وأمس الاثنين، توغلت القوات الإسرائيلية في القرية نفسها (طرنجة) بريف القنيطرة، بقوة قوامها قرابة 100 جندي مدعومين بـ20 عربة عسكرية، ترافقهم طائرات استطلاع حلقت بكثافة في أجواء المنطقة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً من أبناء القرية واقتادته إلى جهة مجهولة، عقب عملية الاقتحام.

ونفّذت القوة حملة مداهمة وتفتيش استهدفت عدداً من منازل المدنيين، تخللتها اعتداءات على الأهالي، قبل أن تنسحب بعد ساعات من انتشارها داخل القرية.