السودان.. وفيات متزايدة بالضنك والكوليرا وإغلاق مستشفيات ونقص أدوية

توفي 4 أشخاص وأصيب 40 آخرون بداء الكوليرا في السودان، فيما كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل وفاة و4 إصابات بحمى الضنك، ليبلغ إجمالي الإصابات 64 حالة ووفاتين، وفق ما أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة الطوارئ شرق النيل، معاذ شمس الدين، إنه "في الفترة من 1 تشرين أول/ أكتوبر وحتى الثالث من الشهر نفسه، استقبل مستشفى البان جديد في منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم، نحو 40 إصابة بالكوليرا بينها 4 وفيات، ليصل إجمالي الإصابات منذ اكتشاف المرض في 22 أيلول/سبتمبر إلى 119 إصابة".

وكشف شمس الدين، في تصريحات صحفية، عن "نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية في مستشفى البان جديد، كونه المرفق الطبي الوحيد الذي يعمل في ضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل".