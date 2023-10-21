هل أدارت "حرب غزة" ظهر العالم عن الأزمة الليبية؟

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لم يكن هو الآخر بمنأى عن انتقادات رئيس البرلمان، حين اتهمه بالتدخل في الشأن التشريعي، وإطالة أمد الانقسام السياسي، بعد رفضه مخرجات لجنة "6+6" التي أقرها وأصدرها البرلمان.

وأيدت الدول الغربية الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا)، في بيان مشترك، الثلاثاء، دعوة باتيلي القادة الليبيين كافة للعمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة، تمهد الطريق للانتخابات، وتشكيل حكومة "موحدة"، وعدّ البيان أن المسار المتفق عليه بالإجماع يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات.

وضعٌ قرأه مراقبون على أنه عودة بالتفاهمات الحاصلة إلى المربع الأول، وإجماع محلي ودولي على الحالة الراهنة؛ حيث لا حرب ولا سلم حتى تضع حرب غزة أوزارها، ويهدأ الطوفان.

إدارة ظهر العالم للأزمة الليبية في هذا الوقت الذي تتنامى فيه دعوات المتطرفين لإشعال المنطقة، رأى فيه متابعون للشأن الليبي خطأ فادحا من المجتمع الدولي؛ فليبيا المحاطة جنوبا بحركات عابرة للحدود تتحرك في محيط هش أمنيا، وتضاريس غاية في الوعورة، ستكون من جديد ممرا ومقرا للإرهاب، في ظل حدود مترامية الأطراف بعيدة عن المراقبة، خاصة مع تنامي انتشار الفوضى في دول جنوب الصحراء، وهو ما يجعل ليبيا ومحيطها يدفعان فاتورة التراخي الدولي في حل الأزمة الليبية، واستعادة الدولة المنقسمة.

فبحسب بعض الدراسات، تضاعفت الأحداث المرتبطة بالتنظيمات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، خاصة في دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى سبعة أضعاف، مع ما تشهده دول جوار جنوب ليبيا (النيجر وتشاد والسودان) من تنامٍ للصراعات، وانتشار للسلاح، لتُضاعف من حالة التوتر، مع ما تحمله التنظيمات "الإرهابية" العابرة للحدود من رغبات في الانتقام من دول الغرب ومصالحها في المنطقة، والتي ستكون ليبيا هدفا أول لها، حيث الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط؛ للانتقام من موقفها الموالي لإسرائيل في حربها، وهو ما يجعل ليبيا هدفا مؤكدا للإرهاب.

كما أن السلاح المنتشر بعيدا عن إدارات الدولة المنقسمة بين شرق ليبيا وغربها، وانتشار التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، يشكلان هاجسا أمنيا آخر يزيد من تعقيدات الوضع الداخلي الهش والمحيط الإقليمي الملتهب، والذي ستكون له خطورته في معادلة الصراع.

وضع داخلي ومحيط دولي يحتم على الأطراف المحلية في ليبيا والبعثة الأممية الممسكة بملف الأزمة الليبية البحث عن توافقات عاجلة للخروج من نفق الأزمة الممتدة لنحو عشر سنين، قبل أن تعود صحراء ليبيا من جديد مرتعا خصبا لتنامي حركات الإرهاب والتطرف والقتل.