هل أدارت "حرب غزة" ظهر العالم عن الأزمة الليبية؟
ما إن تطايرت شظايا الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، التي انقدحت شرارتها الأولى فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حتى ألقت بظلالها على المنطقة عامة، والتي لم تكن ليبيا رغم بعدها استثناء منها.
فقد عمّقت الأزمة الجديدة من جرح ليبيا الغائر، الذي لم يتعافَ بعدُ من كارثة سيول الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي جرفت آلاف السكان من مدينة درنة، لتجعل العالم يدير ظهره للأزمات الجارية في غير ساحة في المنطقة، ويكون "طوفان الأقصى" محل اهتمام الجميع، لما له من تداعيات على منطقة الشرق الأوسط خاصة، وحوض المتوسط عامة، حيث بدأت تتشكل التحالفات، وتتسع دائرة الحرب.
هذا الوضع الجديد جعل مضيّ المجتمع الدولي في الدفع بحل الأزمة الليبية يتراجع، ليؤجل إنجاز التوافقات المحلية الهشة، في ظل تنامي الخلافات الداخلية على القوانين الانتخابية والحكومة المصغرة التي ستمضي بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات، عمقتها انتقادات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الشريك التشريعي (المجلس الأعلى للدولة في طرابلس)، ورئيسه الجديد محمد تكالة، حين وصفه بـ"عديم الخبرة"، وأنه "منحاز" لحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ لـ"إفشال الانتخابات".
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لم يكن هو الآخر بمنأى عن انتقادات رئيس البرلمان، حين اتهمه بالتدخل في الشأن التشريعي، وإطالة أمد الانقسام السياسي، بعد رفضه مخرجات لجنة "6+6" التي أقرها وأصدرها البرلمان.
وأيدت الدول الغربية الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا)، في بيان مشترك، الثلاثاء، دعوة باتيلي القادة الليبيين كافة للعمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة، تمهد الطريق للانتخابات، وتشكيل حكومة "موحدة"، وعدّ البيان أن المسار المتفق عليه بالإجماع يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات.
وضعٌ قرأه مراقبون على أنه عودة بالتفاهمات الحاصلة إلى المربع الأول، وإجماع محلي ودولي على الحالة الراهنة؛ حيث لا حرب ولا سلم حتى تضع حرب غزة أوزارها، ويهدأ الطوفان.
إدارة ظهر العالم للأزمة الليبية في هذا الوقت الذي تتنامى فيه دعوات المتطرفين لإشعال المنطقة، رأى فيه متابعون للشأن الليبي خطأ فادحا من المجتمع الدولي؛ فليبيا المحاطة جنوبا بحركات عابرة للحدود تتحرك في محيط هش أمنيا، وتضاريس غاية في الوعورة، ستكون من جديد ممرا ومقرا للإرهاب، في ظل حدود مترامية الأطراف بعيدة عن المراقبة، خاصة مع تنامي انتشار الفوضى في دول جنوب الصحراء، وهو ما يجعل ليبيا ومحيطها يدفعان فاتورة التراخي الدولي في حل الأزمة الليبية، واستعادة الدولة المنقسمة.
فبحسب بعض الدراسات، تضاعفت الأحداث المرتبطة بالتنظيمات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، خاصة في دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى سبعة أضعاف، مع ما تشهده دول جوار جنوب ليبيا (النيجر وتشاد والسودان) من تنامٍ للصراعات، وانتشار للسلاح، لتُضاعف من حالة التوتر، مع ما تحمله التنظيمات "الإرهابية" العابرة للحدود من رغبات في الانتقام من دول الغرب ومصالحها في المنطقة، والتي ستكون ليبيا هدفا أول لها، حيث الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط؛ للانتقام من موقفها الموالي لإسرائيل في حربها، وهو ما يجعل ليبيا هدفا مؤكدا للإرهاب.
كما أن السلاح المنتشر بعيدا عن إدارات الدولة المنقسمة بين شرق ليبيا وغربها، وانتشار التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، يشكلان هاجسا أمنيا آخر يزيد من تعقيدات الوضع الداخلي الهش والمحيط الإقليمي الملتهب، والذي ستكون له خطورته في معادلة الصراع.
وضع داخلي ومحيط دولي يحتم على الأطراف المحلية في ليبيا والبعثة الأممية الممسكة بملف الأزمة الليبية البحث عن توافقات عاجلة للخروج من نفق الأزمة الممتدة لنحو عشر سنين، قبل أن تعود صحراء ليبيا من جديد مرتعا خصبا لتنامي حركات الإرهاب والتطرف والقتل.