"هدنة للبكاء".. كيف يرى الفلسطينيون اتفاق "الهدنة الإنسانية"؟
عبّر فلسطينيون من قطاع غزة، عن استيائهم من عدم وجود بند بالهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة إقليمية ودولية، ودخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، يتضمن عودة سكان غزة وشمالها إلى منازلهم من وسط وجنوب القطاع.
وقال فلسطينيون، التقاهم مراسل "إرم نيوز"، إن "الهدنة الإنسانية وإن كانت فرصة لحقن الدماء والتوصل إلى تهدئة شاملة؛ إلا أن عدم عودة النازحين للمنازل يمثل إخفاقًا من قبل الطرف الفلسطيني، معتبرين أنها "هدنة للبكاء على الضحايا وللبحث عن المفقودين".
هدنة تهجيرية
وقال الفلسطيني، محمد خطاب، وهو نازح من مدينة غزة لجنوب القطاع، إن "الهدنة الحالية بين إسرائيل وحماس تهجيرية، وهدفها إفراغ غزة وشمالها من السكان، خاصة أنها تضمنت تحرك الفلسطينيين نحو الجنوب دون الشمال".
وأوضح خطاب، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "سكان غزة صبروا أيامًا طويلة على الجوع والعطش والأوضاع الصحية والنفسية، أملاً بالعودة إلى منازلهم في إطار هدنة تنهي الحرب لا أن تؤدي لتجديدها لاحقًا".
وأضاف: "هذه الهدنة ربما تكون فرصة فقط للبحث عن المفقودين وانتشال آلاف الضحايا الذين لايزالون في شوارع غزة وشمالها وتحت الأنقاض بمختلف مناطق القطاع، أما السكان والنازحون فليس لهم فائدة تُرجى منها".
وتابع: "أنا الآن أبحث عن أبناء عمومتي وأخوالي الذين لا أعرف عنهم أي خبر منذ اضطررت للنزوح من الشمال للجنوب"، وقال: "لم أحصل على فرصة لوداع بعضًا منهم من الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي."
واستكمل: "هذه الهدنة باتجاه واحد وإسرائيل المستفيدة الوحيدة منها، وستكون فرصة ثمينة لإخلاء غزة من جميع السكان"، متابعًا: "نريد هدنة تنهي الحرب في القطاع، وتعيدنا وآلاف النازحين إلى بيوتنا، وتعيد بناء ما دمره الجيش الإسرائيلي".
واستطرد: "ما رأيناه على مدار أيام الحرب الإسرائيلية لم نشاهده من قبل، وهو أكبر من طاقة تحمل دول كبرى، فكيف بقطاع غزة المحاصر منذ سنوات والذي يعاني الأمرين، ونطالب العالم بضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الحرب".
رحلة بحث جديدة
وفي السياق، يقول الستيني يوسف العشي، إن "سكان القطاع غير راضين عن بنود الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل"، مضيفًا: "لا يمكن القبول بأي حل لا يضمن عودتنا لبيوتنا ولا تتحقق فيها مطالبنا بالأمن والسلام".
وأوضح العشي، في تعليق لـ"إرم نيوز"، أن "العديد من العائلات ستبحث عن مفقوديها وستبكي شهداءها وجرحاها، وربما تكون فرصة للاطمئنان على من تبقى من الأقرباء والأحباء؛ ولكنها لا تنهي معاناة القطاع".
وأضاف: "نبدأ اليوم رحلة بحث جديدة عن أقاربنا ومن تبقى من عائلاتنا، كما أننا نواصل في هذه الهدنة رحلة التهجير القسري التي فرضها علينا الجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنه و50 فردًا من عائلته لا يزالون في العراء بسبب الحرب الإسرائيلية.
وبين أن "الفلسطينيين يطالبون بهدنة تنهي الحرب وتعيد النازحين إلى منازلهم وتكشف مصير المفقودين ومن هم تحت الأنقاض من الضحايا"، مستدركًا: "أما أن تكون من أجل إدخال القليل من المساعدات فقط فهي غير مرضية لنا جميعًا"، وفق قوله.
واستطرد: "لا أعرف ما حدث بمنزلي، وليس لدينا القدرة للوصول إليه ومعرفة مصيرنا بعد ذلك، والمطلوب أن نعود لبيوتنا آمنين وأن تنتهي هذه الحرب وليس العمل على إدخال المساعدات الغذائية والوقود، فهي كانت تدخل بشكل اعتيادي في السابق".
وطالب العشي، المجتمع الدولي بالعمل من أجل كشف مصير آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة، قائلاً: "يجب التوافق على هدنة تنهي هذه المعاناة للأبد لقد عشنا حروبًا كثيرة، ولا نريد أن نعيش المزيد منها".
المطلوب هدنة شاملة
من ناحيته، عبر الفلسطيني محمد الزين (48 عامًا)، عن أمله في أن تؤسس هدنة الأيام الأربعة لتهدئة شاملة في قطاع غزة، قائلاً: "أنا من سكان شمال القطاع، وكنت آوي في منزلي 250 فردًا؛ ولكننا جميعًا اضطررنا للنزوح للوسط والجنوب".
وأوضح الزين، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العائلات التي كانت في منزله عاشت الويلات قبل نزوحها لجنوب القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل"، مبينًا أن النزوح للجنوب كان بمثابة هروب من الموت إلى التهجير.
وأضاف: "كنا متفائلين أن تشمل الهدنة عودة النازحين، خاصة أنها الأولى بعد أسابيع طويلة من الحرب الإسرائيلية؛ لكن للأسف ذلك لم يحدث وهو الأمر الذي تسبب باستياء جميع النازحين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها".
وتابع: "تقسمت العائلات بين مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات وأصبحنا نفترش الأرض، ولا نمتلك إلا القليل من الطعام، والذي نحصل عليه بشق الأنفس، وهذه المعاناة يجب أن تنتهي، ولا يمكن أن يتم ذلك بهدنة لعدة أيام فقط".
وبحسب الزين، فإن "قطاع غزة دُمر كليًا، وهو الآن بحاجة إلى اتفاق إقليمي دولي لإعادة إعماره، وهذا الأمر يجب أن يتحقق في القريب العاجل، خاصة مع اشتداد البرد والوضع المتهالك الذي يعيشه القطاع صحيًا وإنسانيًا وإغاثيًا".
وزاد: "للأسف سننشغل في هذه الهدنة في البحث عن أقاربنا والتعرف على الشهداء المجهولين وعلاج المصابين؛ ولكن في حال تم التوافق على هدنة إنسانية جديدة فيجب أن تشمل عودة جميع النازحين لغزة وشمالها".
ويقول المواطن الفلسطيني محمد العمري، وهو نازح من المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى إحدى مراكز الإيواء غرب المدينة، إنه "لا يعلم ما الذي يمكن أن يفعله في هذه الهدنة"، حيث الدبابات الإسرائيلية على مقربة من منزله على الشريط الحدودي.
ويضيف لـ"إرم نيوز" أنه وعائلته "ليس لديهم كهرباء ولا غاز في منازلهم كما أن إمدادات المياه لا تصل لمنطقتهم بسبب عدم توافر السولار لدى بلدية رفح".
وتابع ساخرًا: "في هذه الهدنة ربما سنرتاح قليلاً من أصوات القصف، وقد نستطيع أن نجد فرصة للاستحمام أنا وأفراد أسرتي بعد تفقد منزلنا".