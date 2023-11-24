"هدنة للبكاء".. كيف يرى الفلسطينيون اتفاق "الهدنة الإنسانية"؟

عبّر فلسطينيون من قطاع غزة، عن استيائهم من عدم وجود بند بالهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة إقليمية ودولية، ودخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، يتضمن عودة سكان غزة وشمالها إلى منازلهم من وسط وجنوب القطاع.

وقال فلسطينيون، التقاهم مراسل "إرم نيوز"، إن "الهدنة الإنسانية وإن كانت فرصة لحقن الدماء والتوصل إلى تهدئة شاملة؛ إلا أن عدم عودة النازحين للمنازل يمثل إخفاقًا من قبل الطرف الفلسطيني، معتبرين أنها "هدنة للبكاء على الضحايا وللبحث عن المفقودين".

هدنة تهجيرية

وقال الفلسطيني، محمد خطاب، وهو نازح من مدينة غزة لجنوب القطاع، إن "الهدنة الحالية بين إسرائيل وحماس تهجيرية، وهدفها إفراغ غزة وشمالها من السكان، خاصة أنها تضمنت تحرك الفلسطينيين نحو الجنوب دون الشمال".