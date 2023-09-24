رئيس الحكومة المغربية يزور "الحوز" ويعِد بتأهيل المناطق خلال عام ونصف العام

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، أن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات لإعادة بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل زلزال الحوز، خلال عام ونصف العام، وفق ما أورد موقع "هسبريس" الإخباري.

وقال أخنوش الذي زار دوار تنسغارت بجماعة آسني، ودوار ماريغا العليا في جماعة ويركان، إن "الدولة ستبني ما دمره الزلزال، وإن الجهود الحالية تنصبُّ حول إعادة إيواء المتضررين، وإن المناطق المنكوبة ستشهد برامجَ جديدة للتنمية، وفق خطة تمتد لخمس سنوات".