الجيش الإسرائيلي يشن اقتحامات واسعة في الضفة الغربية
شن الجيش الإسرائيلي مساء السبت وفجر اليوم الأحد، عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية شملت بلدات ومدن في بيت لحم وطولكرم ونابلس وجنين، ما أدى لإصابة عدة شبان فلسطينيين واعتقال آخرين.
ووفق مراسل "إرم نيوز" فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة زيتا شمال طولكرم وسط إطلاق للرصاص الحي مما أدى لإصابة 3 مواطنين بجراح متوسطة.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة بالآليات العسكرية وداهم عددا من منازل المواطنين واعتقل العشرات منهم حيث أجرى تحقيقًا ميدانيًا معهم وأطلق سراح بعضهم وأبقى على البعض الآخر رهن الاعتقال.
وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، شابين من بلدة جبع وقرية أم دار، واقتحمت بلدة يعبد، وقرية الجلمة، فيما أكد شهود عيان فجر اليوم بدء القوات الإسرائيلية عملية لاقتحام المخيم.
وأما في نابلس، أفاد مراسل "إرم نيوز" نقلا عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي شن اقتحامًا موسعًا شرق المدينة برفقة عدد من المستوطنين لأداء طقوس تلمودية عند قبر يوسف، ما تسبب باندلاع اشتباكات.
وأوضح أن المسلحين الفلسطينيين ألقوا عددًا من القنابل محلية الصنع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية في نهاية شارع المساكن الشعبية شرق نابلس.
وفي بيت لحم، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".