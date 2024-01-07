الجيش الإسرائيلي يشن اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، شابين من بلدة جبع وقرية أم دار، واقتحمت بلدة يعبد، وقرية الجلمة، فيما أكد شهود عيان فجر اليوم بدء القوات الإسرائيلية عملية لاقتحام المخيم.

وأما في نابلس، أفاد مراسل "إرم نيوز" نقلا عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي شن اقتحامًا موسعًا شرق المدينة برفقة عدد من المستوطنين لأداء طقوس تلمودية عند قبر يوسف، ما تسبب باندلاع اشتباكات.

وأوضح أن المسلحين الفلسطينيين ألقوا عددًا من القنابل محلية الصنع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية في نهاية شارع المساكن الشعبية شرق نابلس.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".