ولي عهد السعودية يؤكد دعم إجراءات الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره

أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، الخميس، عن دعم المملكة للحكومة الأردنية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع الملك الأردني عبدالله الثاني، على وقوف المملكة مع الأردن في هذه الظروف، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة السعودية إن ملك الأردن أعرب عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.