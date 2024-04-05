ولي عهد السعودية يؤكد دعم إجراءات الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره
أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، الخميس، عن دعم المملكة للحكومة الأردنية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع الملك الأردني عبدالله الثاني، على وقوف المملكة مع الأردن في هذه الظروف، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوكالة السعودية إن ملك الأردن أعرب عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.
من جهته، أفاد بيان أردني بأن الاتصال "تناول العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة".
وأعرب الملك عبد الله، عن "اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وجدد العاهل الأردني، "التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".