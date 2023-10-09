محللون يحذرون من دخول حزب الله على خط المواجهة مع إسرائيل

وأضاف: "إسرائيل مستمرة في عمليات التصعيد وقد تقوم بعملية برية وقطعت الكهرباء والمياه عن قطاع غزة.. لا يبدو أن هناك مسارًا واضحًا لوقف إطلاق النار أو وقف التصعيد على الأقل، لكنها مجرد نقاشات وحوارات دولية لن ترتقي لتحرك جاد على أرض الواقع في الفترة الراهنة".

ولفت إلى الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، المتمثلة بالتواصل مع المسؤولين العرب والأجانب لمحاولة وضع حد للتصعيد.

وقال إن مصر أبلغت إسرائيل أن "التصعيد والتوغل واستمرار الحرب الشرسة والرغبة في الانتقام، ستؤدي إلى دخول حزب الله على خط المواجهة وضرب الشمال الإسرائيلي، مما يعني المزيد من الاستنزاف والخسائر لتل أبيب على المستوى العسكري والاقتصادي والتجاري".

احتمالات مفتوحة

ويتفق المحلل السياسي إبراهيم حيدر مع د. محمد حامد، أن فشل التوصل إلى التهدئة قد يؤدي إلى امتداد القتال نحو جبهات أخرى كلبنان.