محللون يحذرون من دخول حزب الله على خط المواجهة مع إسرائيل
حذر محللون سياسيون من دخول حزب الله على خط المواجهة مع إسرائيل في حال فشل الجهود الدولية في الوصول إلى اتفاق للتهدئة بين تل أبيب وفصائل غزة.
وقال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، د. محمد حامد لـ" إرم نيوز" إن "الجهود الدولية والعربية والإقليمية التي تحاول التدخل لحل الأزمة… تصب في اتجاه الفشل، واستمرار التصعيد الإسرائيلي يأتي لمحو العار ورد كرامة الجيش حسب وصف تل أبيب".
وأضاف: "إسرائيل مستمرة في عمليات التصعيد وقد تقوم بعملية برية وقطعت الكهرباء والمياه عن قطاع غزة.. لا يبدو أن هناك مسارًا واضحًا لوقف إطلاق النار أو وقف التصعيد على الأقل، لكنها مجرد نقاشات وحوارات دولية لن ترتقي لتحرك جاد على أرض الواقع في الفترة الراهنة".
ولفت إلى الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، المتمثلة بالتواصل مع المسؤولين العرب والأجانب لمحاولة وضع حد للتصعيد.
وقال إن مصر أبلغت إسرائيل أن "التصعيد والتوغل واستمرار الحرب الشرسة والرغبة في الانتقام، ستؤدي إلى دخول حزب الله على خط المواجهة وضرب الشمال الإسرائيلي، مما يعني المزيد من الاستنزاف والخسائر لتل أبيب على المستوى العسكري والاقتصادي والتجاري".
احتمالات مفتوحة
ويتفق المحلل السياسي إبراهيم حيدر مع د. محمد حامد، أن فشل التوصل إلى التهدئة قد يؤدي إلى امتداد القتال نحو جبهات أخرى كلبنان.
وقال إبراهيم حيدر لـ "إرم نيوز": "من الواضح حتى الآن أن الجهود الدولية لا تشكل أداة ضغط فعلية لوقف التصعيد، ومنع امتداده إلى جبهات أخرى كلبنان"، لافتًا إلى المواقف الغربية المنحازة لإسرائيل.
ويرى أن الدول العربية بحاجة لممارسة الضغط على واشنطن وإسرائيل التي تريد "تعويض إخفاقها".
واعتبر المحلل السياسي إبراهيم حيدر، أن تطورات الحرب في غزة، "هي التي ستحدد موقف حزب الله من الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل".
لكن ذلك، بحسب المحلل السياسي، يبقى رهن القرار الإيراني والحسابات لنتائج التدخل في المعركة.
مواجهة مختلفة
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الشرق الأوسط، د. طارق فهمي، أن دور مصر والخبرة التراكمية في القضية الفلسطينية يختلف عن أي تدخل لأي أطراف أخرى.
وأوضح طارق فهمي لـ"إرم نيوز" أن هناك متغيرات في المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال اليومين الماضيين وما حدث أدى إلى انكسار حاجز سيكولوجي.
وتابع أن "كل الاحتمالات مطروحة بخصوص حدوث هجوم بري خلال الساعات القادمة، في ظل الغضب الشعبي الإسرائيلي وموقف الحكومة الذي وضعه الهجوم على المحك".
وعزا فهمي، أسباب تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "حالة من اليأس تسيطر على الشعب الفلسطيني، نتيجة عدم التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية، وتغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل".