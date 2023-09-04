باتيلي: التقيت حفتر واتفقنا على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية شاملة

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عن لقاء جمعه، اليوم الإثنين، مع المشير خليفة حفتر في بنغازي.

وكتب باتيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "التقيتُ اليوم بالمشير خليفة حفتر في بنغازي، واتفقنا على ضرورة الانتهاء من مشاريع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا".

ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة اجتماعات بين حفتر وباتيلي خلال الأشهر الأخيرة، حيث اجتمع الرجلان قبل شهر، ودعا المبعوث الأممي حينها لحل قضية وجود حكومتين في ليبيا، كما دعا إلى مشاركة كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

وكان باتيلي التقى، أمس الأحد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برفقة نائبيه ومقرر المجلس.

وقال باتيلي على منصة "إكس" إنه تم الاتفاق خلال لقاءاته على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسة لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ. مع التأكيد على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.