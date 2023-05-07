إسرائيل تسلم النائب عماد العدوان للسلطات الأردنية
قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية سلَّمت النائب الأردني عماد العَدوان المحتجز في إسرائيل على خلفية اتهامات بالتهريب إلى السلطات الأردنية صباح اليوم.
وذكر مراسل موقع والا العبري على حسابه في تويتر أن جهاز الأمن العام (الشاباك) قال إنه "سلَّم النائب العدوان بعد انتهاء التحقيقات معه صباح اليوم إلى السلطات الأردنية لمزيد من التحقيق والملاحقة".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في حديث مع والا: "ابتداء من اليوم ستبدأ في الأردن إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب وسيتم استجوابه من قبل أجهزة الأمن".
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فقد اتمَّ الشاباك التحقيق، ومن المهم نقله إلى الأردن، حتى يستمر التحقيق معه من قبل المخابرات العامة الأردنية، وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن تشارك المخابرات الأردنية في التحقيق معه بمشاركة إسرائيل، وأوضح المسؤول أن المعلومات الإضافية التي ستظهر في التحقيق أو التورط في الإرهاب - ستوضح أن كل عمليات التهريب كانت على خلفية إجرامية، وأن "العلاقات الأمنية مع الأردن أوسع بكثير وأكثر أهمية".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وكان جواد بولص، محامي النائب الأردني عماد العدوان المحتجز في إسرائيل قال إن السلطات القضائية الإسرائيلية أبلغته بـ "إلغاء" جلسة تمديد حبس النائب التي كانت مقررة اليوم الأحد.
وأضاف في تصريحات صحفية أن "صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم"، متوقعًا "الإفراج عنه ظهر اليوم الأحد".
وأوضح قائلًا: "أبلِغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم؛ ما يعني قانونيًّا انتهاء توقيفه، وأيضًا عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفًا".
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت يوم أمس السبت أن الاحتلال استسلم للضغوط التي تمارس عليه من قبل الأردن بخصوص ملف النائب العدوان.
واحتُجِز العَدوان في سجن "عوفر" العسكري نحو أسبوعين، والتقى محاميه الخميس الماضي للمرة الأولى منذ احتجازه.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان يوم الأحد الـ23 من نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب.
وتداول الاحتلال مقطع فيديو يُظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.