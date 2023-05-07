إسرائيل تسلم النائب عماد العدوان للسلطات الأردنية

وكان جواد بولص، محامي النائب الأردني عماد العدوان المحتجز في إسرائيل قال إن السلطات القضائية الإسرائيلية أبلغته بـ "إلغاء" جلسة تمديد حبس النائب التي كانت مقررة اليوم الأحد.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم"، متوقعًا "الإفراج عنه ظهر اليوم الأحد".

وأوضح قائلًا: "أبلِغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم؛ ما يعني قانونيًّا انتهاء توقيفه، وأيضًا عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفًا".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت يوم أمس السبت أن الاحتلال استسلم للضغوط التي تمارس عليه من قبل الأردن بخصوص ملف النائب العدوان.

واحتُجِز العَدوان في سجن "عوفر" العسكري نحو أسبوعين، والتقى محاميه الخميس الماضي للمرة الأولى منذ احتجازه.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان يوم الأحد الـ23 من نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب.

وتداول الاحتلال مقطع فيديو يُظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.