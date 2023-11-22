فرنسا تأمل بأن تشمل الهدنة مواطنيها المحتجزين في غزة

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأربعاء، إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح ثمانية من مواطنيها يعتقد أنهم محتجزون رهائن، بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل، وحركة حماس.

وقالت كولونا لإذاعة فرانس إنتر "نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من الرهائن الذين سيطلق سراحهم".

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحماس، اليوم الأربعاء، على وقف القتال أربعة أيام للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر.