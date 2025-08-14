إعلام عبري: حالات إغماء بين مجندات إسرائيليات بسبب الحر

كشفت قناة "أي نيوز 24" العبرية عن إصابة عدد من المجندات في وحدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب مدينة إيلات بحالات إغماء؛ جراء انقطاع الكهرباء بالتزامن مع موجة الحر القياسية التي تضرب إسرائيل.

وبثت القناة مشاهد للفوضى داخل إحدى الوحدات، حيث ظهرت مجندات يترنحن أثناء محاولتهن إسعاف زميلاتهن المغشي عليهن، قبل أن يضطر الجيش إلى إعادتهن إلى منازلهن تحت ضغط وسائل الإعلام.

ووفق التقرير، أخلت القوات الإسرائيلية قاعدة الاستطلاع بعد تعرض مجندات المراقبة للإغماء خلال التدريبات، في حين أعلن الجيش تشكيل فريق تفتيش خاص للتحقيق في الحادث.

وقالت والدة إحدى المجندات للقناة: "لم يستطعن الاستحمام بسبب الظلام، ولا توجد مكيفات هواء أو ماء بارد. شاهدنا مقاطع لفتيات مستلقيات على الأرض وجنود ينقلونهن على نقالات".

وبحسب التقرير، تسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بتوقف أنظمة التكييف، واضطرّت المجندات إلى ارتداء الزي العسكري الكامل وأداء أنشطة شاقة في ظروف حرارية قاسية، ما فاقم حالات الإغماء.

وأفاد التقرير بأن عددًا من الجنود كانوا قد أصيبوا سابقًا بضربات شمس خلال فصل الصيف في غزة، وأعلن الجيش حالة طوارئ خاصة لمواجهة موجة الحر.