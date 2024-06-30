اجتياح رفح.. شهادات توثق تدمير الآلة الإسرائيلية آخر سلة غذائية للغزيين

دمر الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، آخر سلة غذائية، وهي المدينة التي تعد من مناطق القطاع الموردة للمزروعات الغذائية، خاصة وأن بها عددًا كبيرًا من الأراضي الزراعية الخصبة.

وتشتهر رفح بالزراعة التي تمثل المصدر الغذائي لغزة، إذ تبلغ مساحة تلك الأراضي نحو 30% من المدينة، وتقوم بشكل أساس على زراعة الزيتون والتوت البري والبطاطا والبندورة والخيار والحمضيات.

دمار كبير

وقال مجدي ضهير أحد المزارعين النازحين من رفح لوسط القطاع، إنه "وبالرغم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة؛ إلا أنه اعتاد زراعة أرضه الواقعة شمالي المدينة بمختلف أنواع المزروعات الغذائية، بالرغم من ارتفاع التكاليف".

وأوضح ضهير، لـ"إرم نيوز"، أن "الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح أجبره على ترك عشرات الدونمات المزروعة بالخضراوات، والنزوح لوسط القطاع"، مشيرًا إلى أنه وبعد أكثر من شهر على تركها فإن المزروعات ستكون قد تعرضت للتلف.

وأشار إلى أن "الكثير من المناطق الزراعية غرب وشمالي رفح معرضة في الوقت الحالي للدمار والتجريف بالآلات الإسرائيلية، كما أن عدم قدرة المزارعين للوصول إليها سيؤدي لتدمير آخر سلة غذائية بقطاع غزة".

وبين ضهير، أن "القطاع الزراعي ومنذ بداية الحرب على غزة تعرض للعديد من الاستهدافات سواء بقصف الأراضي الزراعية أو تجريفها، أو منع إدخال المواد الخاصة بالزراعة"، مؤكداً أن المزارعين كانوا في دائرة الاستهداف بالحرب.

وأضاف: "خسائر بمئات الملايين من الدولارات جراء الحرب، والقطاع الزراعي لا يمكن أن يتعافى بسرعة، وهو بحاجة إلى دعم غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بالاستصلاح الزراعي، جراء الاستهداف المتعمد للأراضي الزراعية".