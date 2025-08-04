الإمارات تدخل 20 شاحنة غذائية لغزة وتنفذ الإنزال الجوي الـ61 للمساعدات

أعلنت دولة الإمارات أنها نفّذت، يوم الأحد، عملية الإنزال الجوي رقم 61 للمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".

جاء ذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.

وبهذا، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى اليوم (الأحد)، وفق البيان، إلى أكثر من 3818 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.

وأدخلت دولة الإمارات، يوم الأحد، 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وفق البيان.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات الثابت بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.

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