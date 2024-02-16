هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن انفجار قرب سفينة قبالة اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً عن انفجار بالقرب من سفينة على بعد 85 ميلاً بحرياً شرقي ميناء عدن اليمني.

وتشن مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتقول مصادر في مجال الشحن والتأمين إن أهداف الحوثيين كانت سفنا لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل.

وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول وأكثر كلفة، فيما شنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية هجمات انتقامية بأنحاء اليمن.