"هندسة الموت".. سياسة التجويع تهدد حياة آلاف الأطفال في غزة

حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من خطورة ما وصفه بـ"جريمة التجويع المتواصلة"، مشيرًا إلى أن الضحايا الرئيسيين لها هم الأطفال والمرضى، الذين يواجهون نقصًا غذائيًّا حادًّا ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأوضح المكتب أن أكثر من 100 ألف طفل ومريض يعانون نقصًا حادًّا في الغذاء، بينهم نحو 40 ألف رضيع دون العام الواحد أصيبوا بسوء تغذية حاد؛ ما يهدد حياتهم بالموت البطيء، مضيفًا أن القطاع يشهد يوميًّا وفاة أطفال ومرضى جراء الجوع ونقص الغذاء، في مشاهد "توثّق بالصوت والصورة أمام العالم".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمواد الأساسية، "رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن منظمات دولية وأممية وإنسانية، فضلًا عن إدانات دولية متزايدة".

واعتبر المكتب الإعلامي أن هذه السياسة تمثل "هندسة للموت"، مؤكدًا تحميل إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن "جريمة هندسة التجويع" في قطاع غزة.