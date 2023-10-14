مقتل مدنيين اثنين إثر قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن رئيس بلدية قرية شبعا جنوب لبنان محمد حرب، مقتل مدنين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في القرية؛ الأمر الذي يهدد برفع حدة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، في ظل اندلاع حرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال رئيس البلدية إن "شخصا وزوجته قضوا داخل بيتهما جراء القصف الإسرائيلي"، فيما يأتي مقتل المدنيين في سياق تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين البلدين، حيث تشتد حدة القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله وحلفائها من الفصائل الفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.