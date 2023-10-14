مقتل مدنيين اثنين إثر قصف إسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن رئيس بلدية قرية شبعا جنوب لبنان محمد حرب، مقتل مدنين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في القرية؛ الأمر الذي يهدد برفع حدة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، في ظل اندلاع حرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال رئيس البلدية إن "شخصا وزوجته قضوا داخل بيتهما جراء القصف الإسرائيلي"، فيما يأتي مقتل المدنيين في سياق تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين البلدين، حيث تشتد حدة القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله وحلفائها من الفصائل الفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وفي وقت سابق بعد الظهر، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
وقال في بيان إنه هاجم "المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة... بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة"، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه رد على الهجوم.
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم مباغت وغير مسبوق للحركة الفلسطينية، شهد جنوب لبنان تبادلًا للقصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان.
وقضى الجمعة صحافي من وكالة رويترز وأصيب ستة صحافيين آخرين في قصف نسبته السلطات اللبنانية إلى الجيش الإسرائيلي.
وتشهد المنطقة الحدودية اشتباكات منتظمة منذ نحو أسبوع، وقصفا إسرائيليا لمحيط قرى حدودية في جنوب لبنان.
لكن التوتر يتصاعد يوما بعد آخر، وحذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب البلاد الجمعة من "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة".