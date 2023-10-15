"يونيفيل" تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان بصاروخ
أعلنت قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، اليوم الأحد، أن مقرها في جنوب لبنان أصيب بصاروخ، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة أي من الجنود.
وقال الناطق باسم القوة أندريا تننتي، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره. لم يكن جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في الملاجئ في ذلك الوقت، ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".
وأضاف: "نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع. ولكن للأسف، على الرغم من جهودنا، لا يزال التصعيد العسكري مستمراً".
وأشار "تننتي" إلى أن"هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في مناطق عدة على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل".
وقال المتحدث إن "اليونيفيل" تحثّ "جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يُجرحون أو يُقتلون".