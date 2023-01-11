مسؤولون أوروبيون يبدؤون تحقيقات بقضايا فساد في لبنان الأسبوع المقبل

وأضاف خوري للصحفيين، يوم الأربعاء، أن لبنان تلقى "طلبات تعاون قضائية من كل من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود" فيما يتعلق بالجرائم المالية المشتبه بها.

وكانت السلطات السويسرية أول من فتح في العام 2021 تحقيق فساد ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي شغل المنصب على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية، فإن السلطات السويسرية تشتبه في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.