العراق يعلن تصفية عناصر بداعش قتلوا رعاة غنم في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش"، أقدموا قبل أيام على قتل اثنين من رعاة الغنم في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من نصب كمين محكم وقتل 4 إرهابيين بعد متابعة لعدة أيام، إذ أقدم هؤلاء المجرمون على قتل مواطنين اثنين في محافظة الأنبار قبل عدة أيام، وعرض صورة عن آلية قتلهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية العراقية، التي تعمل بجهد استخباري مكثف، تؤكد أن مصير مجرمي داعش الهلاك ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الأبرياء".

بدورها، ذكرت مصادر أمنية، لـ"إرم نيوز"، أن "مفرزة من تنظيم داعش الإرهابي تضم ما يقارب 6 عناصر، أقدمت على قتل اثنين من رعاة الغنم في منطقة وادي حوران بمحافظة الأنبار، وسرقة الأغنام، والهروب إلى جهة مجهولة في صحراء المحافظة".

وبالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

ويواصل عناصر داعش هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.