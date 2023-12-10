مدير "الصحة العالمية": نأسف لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، إنه "يأسف بشدة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من اعتماد قرار وقف إطلاق النار".

واضاف جيبريسوس خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن تأثير الصراع بين إسرائيل وحركة حماس على قطاع الرعاية الصحية في غزة "كارثي".

ووأشار إلى أن الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة.

وقال جيبريسوس أمام المجلس المكون من 34 عضوا "من الواضح تماما أن تأثير الصراع على الصحة كارثي"، وأن الاحتياجات الصحية زادت بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه".